Ewa Kasprzyk krytykuje Polaków. Ta cecha szczególnie ją denerwuje

O swojej opinii na temat charakteru Polaków Ewa Kasprzyk opowiedziała w rozmowie z Pudelkiem. Aktora przyznała, że bardzo chętnie mówi o sile kobiecości, a także o tym, jak istotna w naszym życiu jest intymność. W jej ocenie, w tej kwestii musimy się jako naród wiele nauczyć.

– Pretendujemy do tego, żeby być tacy europejscy. Niektórym gdzieś to się tam udaje. Jednak trochę w pewnych tematach poruszamy się z wycofaniem. W polityce i leczeniu jesteśmy świetni. Mamy świetne rady, ale brakuje nam akceptacji. Nie akceptujemy pewnych rzeczy i jednak nasza cecha narodowa to szabelka. Nadal jesteśmy konserwatywni – powiedziała Ewa Kasprzyk.