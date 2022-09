Festiwal NNW w Gdyni. Wybitne osobistości i bohaterowie filmów. Czego można spodziewać się po festiwalu?

Kto pojawi się na Festiwalu NNW?

Martha to amerykańska reżyser, współpracownik F.F. Coppoli. Jej filmy otrzymały wiele nagród, a Laura Dern i Diane Ladd były nominowane do Oscara za udział w „Rambling Rose”. U Coolidge debiutował Nicolas Cage. Martha wyszła z kina dokumentalnego i przeszła do fabuły jako uznana dokumentalistka. Jej filmy stały się kultowymi obrazami dla młodzieży, ale i dla dorosłej publiczności.

Przy filmie „I’ll find You” z Marthą, jako scenarzystka, współpracowała Bozenna Intrator – polska poetka, pisarka, autorka tekstów piosenek, tutor Akademii Filmowej NNW – która swoją drogę zawodową związała z Hollywood. Po latach wróciła do Polski i rozpoczęła swoją sztuką walkę o prawa osób starszych. „I’ll find You” dwa lata temu otwierał Festiwal NNW, a teraz nieźle sobie radzi na rynku amerykańskim i wiele wskazuje na to, że sięgnie po najważniejsze trofea w świecie filmowym.

Z kolei Alexandra Malatskovskaya – ukraińska kompozytorka, wokalistka, pianistka, aktorka, laureatka wielu międzynarodowych

konkursów muzycznych – będzie gościem specjalnym Gali Zamknięcia, na której zaśpiewa pieśń o miłości.

– To nie jest zwykła piosenka o miłości między kobietą a mężczyzną, to jest moje wyznanie miłości Ojczyzny, która teraz walczy z najeźdźcą – mówiła na spotkaniu. – Warszawa stała się moim trzecim domem, po Chersoniu, który jest teraz okupowany i Charkowie. Jestem tu szczęśliwa i cieszę się, że mam dom. Podobnie myślą moje dzieci, które wracając do Warszawy zawsze mówią: wracamy do domu. Teraz pracuję w Polsce, ale zawsze pamiętam że robię coś w imieniu i dla Ukrainy – dodawała.