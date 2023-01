Gdzie iść na spacer w woj. mazowieckim. Gdzie warto iść w weekend 7 - 8 stycznia? Lista 10 tras

Spacerem w woj. mazowieckim

🌳 Trasa spacerowa: Cmentarz choleryczny

Początek trasy: Ząbki

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,04 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 85 m

Suma zejść: 98 m

Trasę spacerową mieszkańcom poleca Fotoimpresje

Spacer którego głównym celem był bardzo rzadko odwiedzany i trudno dostępny Cmentarz Choleryczny. Dalsza część spaceru to już bez konkretnego planu a tylko z chęci wykorzystania wolnego dnia i ładnej pogody.

Cmentarz znajduje się na granicy Targówka i Pragi Północ, w trójkącie utworzonym przez tory linii Nadwiślańskiej. Istnieje tu dokładnie od 1872, a pochowano na nim 484 osoby zmarłe podczas jednej z epidemii cholery.

Na Cmentarz nie da się dostać legalnie, więc jeśli podejmiecie wyzwanie, to na własną odpowiedzialność. Możliwe są dwie drogi. Najłatwiej dojść tam na piechotę, jeśli rowerem, to trzeba go prowadzić przez ostatnie metry lub wspinać się z nim na stromy nasyp kolejowy.

