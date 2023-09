Gdzie są burze w Polsce 21.09.2023? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

𝗣𝗿𝗼𝗴𝗻𝗼𝘇𝗮 𝗸𝗼𝗻𝘄𝗲𝗸𝗰𝘆𝗷𝗻𝗮 - 𝟮𝟮.𝟬𝟵.𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗶 𝗻𝗼𝗰 𝟮𝟮/𝟮𝟯.𝟬𝟵.𝟮𝟬𝟮𝟯 W piątek lokalnych burz spodziewamy się głównie wieczorem oraz nocą z piątku na sobotę. Będą to głównie pojedyncze komórki, które mogą być wbudowane w strefę wielkoskalowych opadów deszczu, bądź powstaną one przed główną strefą w formie izolowanej. Przyniosą one przeważnie silniejsze opady deszczu do 10 mm ⚡️⛈ Prognoza dostępna na stronie: https://lowcyburz.pl/2023/09/21/prognoza-konwekcyjna-dla-polski-na-dzien-22-09-2023-i-noc-22-23-09-2023/ #pogoda #polska #burza #burze #skywarn #skywarnpoland