Gdzie są burze w Polsce 23.03.2023? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Kochani Dziś obchodzimy Światowy Dzień Meteorologii, a to oznacza, że to nasze małe święto. Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy po fachu nieważne, czy jesteś zawodowcem, czy pasjonatem w imieniu Myszkowskich Łowców Burz chcemy złożyć Wam samych trafnych prognoz i ostrzeżeń. Samych udanych badań meteo. I co najważniejsze dla wielu łowców burz bezpiecznego sezonu burzowego – Pamiętajcie wyjedźcie razem w teren i razem wróćcie. Pamiętajcie, że tworzymy razem przyszłość, i to od nas często zależy bezpieczeństwo innych ludzi! Myszkowscy Łowcy Burz