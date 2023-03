Gdzie są burze w Polsce 24.03.2023? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Witajcie 🙂🙂 🔶 W piątek znajdziemy się w zasięgu cyrkulacji cyklonalnej niżu, którego centrum znajdzie się w rejonie Cieśnin Duńskich. Podkarpacie obejmuje ciepły wycinek wspomnianego niżu, a z kierunków południowych dociera do nas ciepła masa powietrza pochodzenia polarnego o cechach morskich zalegająca w południowej części strefy umiarkowanej. Wieczorem ciepły sektor powietrza będzie stopniowo zamykany przez front chłodny tego samego układu niżowego. 🔶 W dzień zachmurzenie duże z przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami. Do końca nie można wykluczyć pojawienia się punktowych opadów deszczu, więcej opadów pojawi wraz z dotarciem strefy frontowej w godzinach wieczornych oraz nocnych. Temperatura maksymalna do 11°C/19-20°C. Wiatr słaby, umiarkowany okresami dość silny z kierunków południowych, w górach silny i porywisty do 60-80 km/h. Miłego dnia 🙂🙂