Gdzie są burze w Polsce 25.03.2023? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

----Weekend pod znakiem rozwoju masowej konwekcji z rozproszonymi burzami i silnymi porywami wiatru.---- Przed nami weekend z dynamiczniejszym przebiegiem warunków pogodowych nad zdecydowaną większością regionów. Cieplejsze powietrze, które przyniosło dziś wysokie temperatury w południowej i południowo wschodniej Polsce, zostanie w ciągu nadchodzącej nocy wypchnięte na wschód przez front atmosferyczny o charakterze chłodnym. Jednocześnie z zachodu Europy zacznie docierać do nas chłodniejsza i bardziej wilgotna masa powietrza pochodzenia polarnomorskiego o umiarkowanym poziomie niestabilności. W tego typu warunkach spodziewamy się rozwoju licznych komórek konwekcyjnych (w tym burz) z przelotnymi opadami deszczu, krupy a także drobnego gradu. Najintensywniejszy rozwój konwekcji wystąpi w sobotę na terenie całego kraju począwszy od godzin przedpołudniowych. Warunki panujące w troposferze sprzyjać będą rozwojowi licznych ośrodków burzowych zwłaszcza na zachodzie, północnym zachodzie, północy i w centrum. Na trasie poszczególnych burz oprócz opadów różnego typu, wystąpić mogą silne porywy wiatru dochodzące do 70-80 km/h. Możliwość pojawienia się burz obejmować będzie również pozostałe regiony Polski. Cała strefa opadów w ciągu dnia będzie wędrować z zachodu na wschód, stopniowo zanikając wieczorem. W niedzielę wariant pogodowy z przelotnymi opadami będzie kontynuowany. Według aktualnych prognoz zasięg opadów i lokalnych burz powinien ograniczyć się jednak głównie do regionów północno-wschodnich i wschodnich Rozwój burz w chłodniejszej masie powietrza może owocować w wiele fotogenicznych formacji chmurowych. Jak zawsze zachęcamy do dokumentacji i nadsyłania zdjęć oraz filmów na naszą skrzynkę. Grafiki: http://www.modellzentrale.de (prognozowany zasięg niestabilnej masy powietrza na sobotnie godziny popołudniowe) wxcharts.com (prognoza rozwoju opadów i ich natężenia na sobotnie i niedzielne popołudnie wg modelu ECMWF) [PJK] [SK]