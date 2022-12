Gwiazda "Gogglebox" zatrzymana przez policję. Dominik Abus wdał się w kłótnię z funkcjonariuszami. Mamy nagranie Małgorzata Puzyr

Gwiazda Gogglebox podpadła policji. Doszło do ostrej wymiany zdań youtube.com/watch?v=gNemDpSD-XM

Znany z "Gogglebox", Dominik Abus, wdał się w kłótnię z policją. Funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli drogowej. Padły mocne słowa. W sieci pojawiło się nagranie ze zdarzenia. Co rozzłościło gwiazdę popularnego programu?