Historia starszej pary z "Titanica" jest oparta na faktach. Na kim ją wzorowano? "Gdzie ty, tam i ja"

Film Titanic, który wszedł na ekrany kin w 1997 roku, do dziś ma status kultowego. Udało mu się nie tylko zgarnąć 11 Oscarów, ale także jako pierwszy film w historii zarobił ponad miliard dolarów. Z pewnością przyczynił się do tego fakt, że twórcą filmu jest James Cameron, który do swoich produkcji przygotowuje się latami, a każda z nich powstaje z niesamowitym rozmachem.