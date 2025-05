Iga Świątek prosto z mostu: Jesteś outsiderem, nie jesteś obserwowany

Świątek ma już cztery triumfy we French Open, również z 2023 i 2024 roku. Do tego najlepsza była w US Open 2022. Raducanu natomiast po zwycięstwie w Nowym Jorku, tylko raz w turniejach wielkoszlemowych zagrała w 1/8 finału i w powszechnej opinii nie sprostała oczekiwaniom.