Ile jest państw na świecie? Zobacz kilka interpretacji. Czy da się określić ilość krajów na Ziemi?

Ile jest państw na świecie? Według ONZ 195

Zazwyczaj jako liczbę państw na świecie podaje się sumę krajów należących do Organizacji Narodów Zjednoczonych i tzw. państw-obserwatorów przy ONZ. Tych pierwszych mamy 193 (pełna lista TUTAJ ) , a tych drugich jedynie dwa (Watykan i Palestyna) . Ogółem, według tego kryterium, mamy więc 195 państwa na świecie .

Państwa uznawane tylko przez część członków ONZ

Flaga Kosowa Wikipedia Commons

Można wskazać też kilka krajów, będących uznanych za niezależne byty państwowe przez co najmniej jednego członka ONZ. Są to Tajwan, Sahara Zachodnia, Południowa Osetia Abchazja, Północny Cypr i Kosowo. Liczba państw-członków ONZ uznających je za niezależne wahają się od jednego, w przypadku Północnego Cypru, do ponad 100, jak w przypadku Kosowa.