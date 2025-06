Według nieopublikowanego raportu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) – do którego dotarła agencja Associated Press - od lutego 2025 r. Iran zwiększył swoje zapasy uranu wzbogaconego do 60% o 133,8 kg, czyli o 3,2 tzw. znaczące ilości. Czym jest „znacząca ilość”? To „przybliżona ilość materiału jądrowego, w przypadku którego nie można wykluczyć możliwości wyprodukowania jądrowego urządzenia wybuchowego”. Według stanu na 17 maja Iran posiada 408,6 kg uranu wzbogaconego do 60%, czyli 9,8 znaczących ilości. Mówiąc krótko, tyle, by po dalszym wzbogaceniu wyprodukować niemal 10 sztuk broni atomowej.