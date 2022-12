Jacek Walkiewicz: Piękne życie jest w codzienności

„Jestem z pokolenia, dla którego szczytem marzeń było pojechać do Niemiec, zarobić trochę marek, kupić rozbitego golfa, przywieźć go do Polski i czuć się lepszym człowiekiem” – tak zaczyna się jeden z Pana wykładów, który na YouTube osiągnął już ponad 7 milionów 700 tysięcy odsłon. Co się zmieniło od czasu, kiedy miał Pan takie marzenia?

W istocie zmieniło się wszystko. Być może tego nie zauważamy, ale świat, w którym żyjemy jest zupełnie inny, zarówno w wymiarze materialnym, jak i w tym poza materialnym: społecznym, politycznym. Tak naprawdę ten czas, który opisuję jako charakterystykę mojego pokolenia, był smutny. Mówię tu o latach 80., czasie stanu wojennego i latach do 1989 roku, czyli o marazmie, poczuciu bezsilności, braku wpływu, braku sprawstwa. Kiedy odzyskaliśmy wolność to – może nie wszyscy chcą się pod tym podpisać i myślą inaczej – ale mamy wpływ na swoje życie.