Jan Szturc specjalnie dla nas: Mamy porównanie do tego co było rok temu!

Za nami dwa konkursy Pucharu Świata w Sapporo. Najwyższe jak dotąd miejsca, drugie i czwarte zajął Dawid Kubacki. Jak oceni pan występy Polaków w Japonii?

Dawid oddaje w Sapporo naprawdę dobre skoki. Trzeba jednak też mieć trochę szczęścia, a jemu brakowało dobrego wiatru pod narty. Myślałem, że będzie kontynuował serię zajmowanych miejsc na podium, ale skończyło się na dziesięciu, co i tak jest znakomitym wynikiem. Czwarte miejsce w sobotnim konkursie uważam za bardzo dobry wynik.

Udane występy w Japonii notują też Kamil Stoch i Piotr Żyła. Stoch dwa razy był w pierwszej dziesiątce, 4 i 8 miejsce, Żyła po zajęciu 14. pozycji w piątek poprawił się i w sobotnim konkursie również wskoczył do grona dziesięciu najlepszych zawodników, zajął 9. lokatę.

Sapporo tym się charakteryzuje, że wiatr często rozdaje karty a nasi zawodnicy nie mieli najlepszych warunków. Cieszy, że Kamil wraca do wysokiej dyspozycji. Zaliczył kolejny konkurs w czołówce. Ważne, że jego skoki są powtarzalne. Jeśli chodzi o Piotra Żyłę, przyzwyczailiśmy się już do tego, że w obecnym sezonie zajmuje miejsca w pierwszej dziesiątce. Za nami 1/3 sezonu i trzeba ten okres uznać za udany w jego wykonaniu. Tak dobrego, równego sezonu chyba jeszcze do tej pory w swojej karierze nie miał. To na pewno na plus. Jeśli nie będzie zblokowany w dojeździe do progu, co jeszcze mu się zdarza, jeśli wyczuje lepiej pozycję dojazdową, myślę, że i noga też mu poda i wyniki będą jeszcze lepsze.