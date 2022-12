Katarzyna Dowbor ma sobowtórkę? Podobieństwo jest ogromne. Obie pracują w tej samej stacji Małgorzata Puzyr

W tej samej telewizji pracuje kobieta, która jest często mylona z Katarzyną Dowbor. Podobieństwo jest ogromne

Katarzyna Dowbor zapozowała do zdjęcia z łudząco podobną do siebie kobietą. Okazuje się, że obie panie pracują w tej samej stacji telewizyjnej. I znają się doskonale. Jak oceniacie to podobieństwo?