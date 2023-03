Kolejki NFZ w woj. mazowieckim do urologa. Dane aktualne na 12.03.2023

Jaki jest najbliższy termin do danego lekarza specjalisty? Zobacz, jakie kolejki NFZ są najkrótsze i gdzie będzie można najszybciej dostać się do lekarza specjalisty.

W jaki sposób sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ do urologa w woj. mazowieckim? Przedstawiamy zestawienie określonych miejsc, gdzie na 12.03.2023 przyjmują lekarze. Warto również zwracać uwagę na możliwość wizyty na NFZ w szpitalach i innych placówkach medycznych, gdzie czas oczekiwania może być krótszy. Kolejki NFZ w województwie mazowieckim do urologa potrafią być jednak bardzo długie. Sprawdź, gdzie czas oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty na NFZ jest najkrótszy, aby długo nie czekać w kolejce.

Kolejki NFZ do urologa w województwie mazowieckim mogą być znacznie dłuższe, niż nam się wydaje. Do którego urologa termin oczekiwania na wizytę na NFZ jest najkrótszy? Kiedy nie trzeba zwracać uwagi na długie terminy przyjęć i skorzystać z pomocy na NFZ bez kolejki? Gdzie znajdują się informacje na temat czasu oczekiwania na wizytę na NFZ do urologa w województwie mazowieckim? W naszym artykule znajdziesz przydatne informacje, które dotyczą kolejek NFZ i terminów wizyt do urologa w województwie mazowieckim. UWAGA! Nasze dane pobieramy z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), które dostarczane są przez przychodnie. Może zdarzyć się tak, że informacje przekazywane przez placówki są nieaktualne. Jeśli widzisz, że dane mogą być nieaktualne, zwróć się z tym do danej przychodni. UROLOG w woj. mazowieckim: kolejki NFZ i terminy leczenia Wygląda na to, że zgodnie z danymi z NFZ, specjaliści przyjmują od ręki.

Warszawski Szpital Południowy Sp. Z O. O. (Poradnia Urologiczna) Adres: Rtm. Witolda Pileckiego 99, Warszawa ursynów

Najbliższy termin możliwej wizyty: 10.03.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.03.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.03.2023) Liczba osób w kolejce: 76

Telefon: +48 22 602 05 50 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Rad-Med" Przychodnia Lekarzy Rodzinnych (Poradnia Urologiczna) Adres: Siedlecka 20A, Łosice

Najbliższy termin możliwej wizyty: 11.03.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.03.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.03.2023) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 83 357 23 40 Elbit Med Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Strażacka 7, Ciechanów

Najbliższy termin możliwej wizyty: 11.03.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 11.03.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 11.03.2023) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 23 672 35 30

Maciejewski Janusz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicar" (Przychodnia Lekarska Poradnia Urologiczna) Adres: Ul. Grota Roweckiego 2A, Sierpc

Najbliższy termin możliwej wizyty: 11.03.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.03.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.03.2023) Liczba osób w kolejce: 16

Telefon: +48 24 275 32 20 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Poradnia Urologiczna) Adres: Słoneczna 1, Łosice

Najbliższy termin możliwej wizyty: 13.03.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.03.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.03.2023) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 83 357 32 31

Samodzielny Publ Zesp Zakł Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz (Poradnia Urologiczna) Adres: Szpitalna 6, Łomianki

Najbliższy termin możliwej wizyty: 17.03.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.03.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.03.2023) Liczba osób w kolejce: 30

Telefon: +48 22 751 10 55 Nzoz Neuromedyka Przychodnia Lekarska (Poradnia Urologiczna) Adres: Okrzei 51C, Żyrardów

Najbliższy termin możliwej wizyty: 21.03.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.03.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.03.2023) Liczba osób w kolejce: 10

Telefon: +48 46 855 84 84

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Nadarzynie (Poradnia Urologiczna) Adres: Mazowiecka 5, Młochów

Najbliższy termin możliwej wizyty: 21.03.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 7.03.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 7.03.2023) Liczba osób w kolejce: 38

Telefon: +48 22 729 91 46 Nowodworskie Centrum Medyczne W Nowym Dworze Mazowieckim (Poradnia Urologiczna) Adres: Paderewskiego 7, Nowy dwór mazowiecki

Najbliższy termin możliwej wizyty: 22.03.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.03.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.03.2023) Liczba osób w kolejce: 27

Telefon: +48 22 775 26 94

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Węgrowie (Poradnia Urologiczna) Adres: Kościuszki 201, Węgrów

Najbliższy termin możliwej wizyty: 22.03.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.03.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.03.2023) Liczba osób w kolejce: 27

Telefon: +48 25 792 44 34

Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Adolfa Pawińskiego 2, Warszawa ochota

Najbliższy termin możliwej wizyty: 23.03.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.03.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.03.2023) Liczba osób w kolejce: 133

Telefon: +48 22 257 04 15 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" (Poradnia Urologiczna) Adres: Nadwodna 15, Garwolin

Najbliższy termin możliwej wizyty: 23.03.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.03.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.03.2023) Liczba osób w kolejce: 14

Telefon: +48 25 682 03 69

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście (Poradnia Urologiczna Chmielna) Adres: Chmielna 14, Warszawa śródmieście

Najbliższy termin możliwej wizyty: 27.03.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.03.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.03.2023) Liczba osób w kolejce: 84

Telefon: +48 22 299 20 18 Poradnia Specjalistyczna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Poradnia Urologiczna) Adres: Wyzwolenia 13, Warszawa śródmieście

Najbliższy termin możliwej wizyty: 27.03.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.03.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.03.2023) Liczba osób w kolejce: 26

Telefon: +48 22 621 84 16 Przychodnia Na Bielanach - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Gabinet Lekarski Poradnia Urologiczna) Adres: Kasprowicza 62, Warszawa

Najbliższy termin możliwej wizyty: 29.03.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 7.03.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 7.03.2023) Liczba osób w kolejce: 43

Telefon: +48 22 865 80 40

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów (Aos-Urol-Che) Adres: Chełmska 13/17, Warszawa mokotów

Najbliższy termin możliwej wizyty: 29.03.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.03.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.03.2023) Liczba osób w kolejce: 101

Telefon: +48 22 841 89 91 Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "Cepelek" Sp Zoz (Gabinet Urologiczny) Adres: Koszykowa 78, Warszawa śródmieście

Najbliższy termin możliwej wizyty: 30.03.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 9.03.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 9.03.2023) Liczba osób w kolejce: 220

Telefon: +48 459 595 071

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Promień (Poradnia Urologiczna) Adres: 1, Mariówka

Najbliższy termin możliwej wizyty: 30.03.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.03.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.03.2023) Liczba osób w kolejce: 23

Telefon: +48 48 675 01 37 Lux Med Onkologia Spółka Z O.O. (Poradnia Urologiczna) Adres: Św. Wincentego 103, Warszawa

Najbliższy termin możliwej wizyty: 30.03.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 9.03.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 9.03.2023) Liczba osób w kolejce: 65

Telefon: +48 22 430 87 00 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Formedica (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Formedica Poradnia Urologiczna) Adres: Berezynska 39, Warszawa

Najbliższy termin możliwej wizyty: 30.03.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.03.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 10.03.2023) Liczba osób w kolejce: 29

Telefon: +48 22 616 22 15

Jak wygląda badanie urologiczne? Urolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób i schorzeń układu moczowego u kobiet oraz mężczyzn. Bez względu na to z jakimi objawami wybieramy się do urologa warto zabrać ze sobą aktualne badania krwi, moczu i USG. Dla urologa ważna będzie również informacja o tym, jakie leki pacjent zażywał w ostatnim czasie, a nawet lista preparatów ziołowych. Zwykle lekarz zaczyna od przeprowadzania wywiadu z pacjentem. Wizyta może się na tym wywiadzie skończyć, jeśli problem pacjenta polega na problemie z oddawaniem moczu, może dostać on specjalną ankietę, którą będzie musiał w ciągu dnia wypełniać.

Jednak najczęściej wymagane jest badanie urologiczne, które może być trudne i krępujące dla pacjenta. Warto pamiętać o tym, by zadbać o odpowiednia higienę intymną, by badanie mogło być dla pacjenta choć odrobinę bardziej komfortowe. Podstawowe badanie, czyli badanie palpacyjne polega na wykrywaniu zmian w narządach za pomocą dotyku. Najbardziej problematyczne dla pacjenta może być badanie prostaty, ponieważ wykonuje się je per rectum, czyli przez odbyt. Mimo skrępowania i wstydu, nie warto zwlekać z pójściem do urologa, jeśli zauważymy jakiekolwiek niepokojące objawy, które wskazują na choroby układu moczowego. Wczesna diagnoza i rozpoczęcie leczenia mogą być kluczowe w przypadku wielu chorób.