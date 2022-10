Kolejki NFZ w woj. mazowieckim do urologa. Dane aktualne na 7.10.2022

Kiedy można się dostać do lekarza specjalisty na NFZ? Sprawdź, jakie terminy są dostępne do lekarza specjalisty.

Kolejki NFZ do urologa w województwie mazowieckim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 7.10.2022 na NFZ przyjmuje urolog. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do urologa w województwie mazowieckim będą najkrótsze.

Kolejki NFZ do urologa w województwie mazowieckim mogą być znacznie dłuższe, niż nam się wydaje. Do którego urologa termin oczekiwania na wizytę na NFZ jest najkrótszy? Kiedy nie trzeba zwracać uwagi na długie terminy przyjęć i skorzystać z pomocy na NFZ bez kolejki? Gdzie znajdują się informacje na temat czasu oczekiwania na wizytę na NFZ do urologa w województwie mazowieckim? W naszym artykule znajdziesz przydatne informacje, które dotyczą kolejek NFZ i terminów wizyt do urologa w województwie mazowieckim. UWAGA! Nasze dane pobieramy z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), które dostarczane są przez przychodnie. Może zdarzyć się tak, że informacje przekazywane przez placówki są nieaktualne. Jeśli widzisz, że dane mogą być nieaktualne, zwróć się z tym do danej przychodni. UROLOG w woj. mazowieckim: kolejki NFZ i terminy leczenia Na wizytę trzeba poczekać 2 dni.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Poradnia Urologiczna) Adres: Słoneczna 1, Łosice

Najbliższy termin możliwej wizyty: 10.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 5.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 5.10.2022) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 83 357 32 31 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Sierpcu (Poradnia Urologiczna) Adres: Słowackiego 16, Sierpc

Najbliższy termin możliwej wizyty: 13.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2022) Liczba osób w kolejce: 1

Telefon: +48 24 275 29 44 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście (Poradnia Urologiczna Chmielna) Adres: Chmielna 14, Warszawa śródmieście

Najbliższy termin możliwej wizyty: 13.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2022) Liczba osób w kolejce: 46

Telefon: +48 22 299 20 18

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Węgrowie (Poradnia Urologiczna) Adres: Mickiewicza 5, Węgrów

Najbliższy termin możliwej wizyty: 14.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2022) Liczba osób w kolejce: 2

Telefon: +48 25 792 44 34 Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Restrukturyzacji (Poradnia Urologiczna) Adres: Batorego 44, Otwock

Najbliższy termin możliwej wizyty: 14.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2022) Liczba osób w kolejce: 57

Telefon: +48 22 778 26 00

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Dla Pracowników Wojska Spzoz W Warszawie (Poradnia Urologiczna) Adres: Nowowiejska 31, Warszawa śródmieście

Najbliższy termin możliwej wizyty: 17.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2022) Liczba osób w kolejce: 22

Telefon: +48 22 526 44 44 Nzoz Neuromedyka Przychodnia Lekarska (Poradnia Urologiczna) Adres: Okrzei 51C, Żyrardów

Najbliższy termin możliwej wizyty: 20.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2022) Liczba osób w kolejce: 11

Telefon: +48 46 855 84 84

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Formedica (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Formedica Poradnia Urologiczna) Adres: Berezynska 39, Warszawa

Najbliższy termin możliwej wizyty: 20.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 5.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 5.10.2022) Liczba osób w kolejce: 20

Telefon: +48 22 616 22 15 Lux Med Onkologia Spółka Z O.O. (Poradnia Urologiczna) Adres: Św. Wincentego 103, Warszawa

Najbliższy termin możliwej wizyty: 20.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 5.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 5.10.2022) Liczba osób w kolejce: 49

Telefon: +48 2232698009393

Centralny Szpital Kliniczny Msw I A W Warszawie (Poradnia Urologiczna Polikliniki W Radomiu) Adres: Orląt Lwowskich 5, Radom

Najbliższy termin możliwej wizyty: 21.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2022) Liczba osób w kolejce: 25

Telefon: +48 47 701 16 00

Zespół Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Rekol-Med (Poradnia Urologiczna) Adres: Sonaty 5/Lok. U1, Warszawa mokotów

Najbliższy termin możliwej wizyty: 24.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2022) Liczba osób w kolejce: 32

Telefon: +48 22 843 68 13 Nowodworskie Centrum Medyczne W Nowym Dworze Mazowieckim (Poradnia Urologiczna) Adres: Paderewskiego 7, Nowy dwór mazowiecki

Najbliższy termin możliwej wizyty: 26.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2022) Liczba osób w kolejce: 97

Telefon: +48 22 775 26 94

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "Cepelek" Sp Zoz (Gabinet Urologiczny) Adres: Koszykowa 78, Warszawa śródmieście

Najbliższy termin możliwej wizyty: 26.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 5.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 5.10.2022) Liczba osób w kolejce: 166

Telefon: +48 459 595 071 S.C. "Gamed" Gabinety Lekarskie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Gabinet Urologiczny) Adres: Wysoka 12, Radom

Najbliższy termin możliwej wizyty: 26.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 5.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 5.10.2022) Liczba osób w kolejce: 3

Telefon: +48 48 383 19 69 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W Płońsku (Przychodnia-Poradnia Urologiczna) Adres: Henryka Sienkiewicza 7, Płońsk

Najbliższy termin możliwej wizyty: 27.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2022) Liczba osób w kolejce: 64

Telefon: +48 236613400391

Orpea Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Kijowska 11, Warszawa praga-północ

Najbliższy termin możliwej wizyty: 27.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 5.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 5.10.2022) Liczba osób w kolejce: 19

Telefon: +48 22 888 59 40 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Rad-Med" Przychodnia Lekarzy Rodzinnych (Poradnia Urologiczna) Adres: Siedlecka 20A, Łosice

Najbliższy termin możliwej wizyty: 28.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2022) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 83 357 23 40

Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Bemowo-Włochy (Poradnia Urologiczna) Adres: Wrocławska 19, Warszawa bemowo

Najbliższy termin możliwej wizyty: 28.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2022) Liczba osób w kolejce: 55

Telefon: +48 22 167 22 61 Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "Speclek" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Warszawie (Poradnia Urologiczna) Adres: Al. Gen. Chrusciela 103, Warszawa rembertów

Najbliższy termin możliwej wizyty: 28.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2022) Liczba osób w kolejce: 35

Telefon: +48 26 181 44 44 Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Adolfa Pawińskiego 2, Warszawa ochota

Najbliższy termin możliwej wizyty: 31.10.2022 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2022)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.10.2022) Liczba osób w kolejce: 129

Telefon: +48 22 257 04 15

Jak wygląda badanie urologiczne? Urolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób i schorzeń układu moczowego u kobiet oraz mężczyzn. Bez względu na to z jakimi objawami wybieramy się do urologa warto zabrać ze sobą aktualne badania krwi, moczu i USG. Dla urologa ważna będzie również informacja o tym, jakie leki pacjent zażywał w ostatnim czasie, a nawet lista preparatów ziołowych. Zwykle lekarz zaczyna od przeprowadzania wywiadu z pacjentem. Wizyta może się na tym wywiadzie skończyć, jeśli problem pacjenta polega na problemie z oddawaniem moczu, może dostać on specjalną ankietę, którą będzie musiał w ciągu dnia wypełniać.

Jednak najczęściej wymagane jest badanie urologiczne, które może być trudne i krępujące dla pacjenta. Warto pamiętać o tym, by zadbać o odpowiednia higienę intymną, by badanie mogło być dla pacjenta choć odrobinę bardziej komfortowe. Podstawowe badanie, czyli badanie palpacyjne polega na wykrywaniu zmian w narządach za pomocą dotyku. Najbardziej problematyczne dla pacjenta może być badanie prostaty, ponieważ wykonuje się je per rectum, czyli przez odbyt. Mimo skrępowania i wstydu, nie warto zwlekać z pójściem do urologa, jeśli zauważymy jakiekolwiek niepokojące objawy, które wskazują na choroby układu moczowego. Wczesna diagnoza i rozpoczęcie leczenia mogą być kluczowe w przypadku wielu chorób.