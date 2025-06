Krajobraz po wyborach. Dyskusje w koalicji, zaś PiS nabrał wiatru w żagle i mówi o rządzie technicznym

- Emocje zostały opanowane. Przekażemy środowiskom prośbę o większy dystans - zapewniał Włodzimierz Czarzasty. ¬ - Kwestia rekonstrukcji rządu nie budzi w naszych szeregach kontrowersji. Wszyscy się zgadzamy, że to musi nastąpić. Do tego musimy się rozsądnie przygotować, uwspólnić stanowisko. Na to potrzebujemy miesiąca, półtora miesiąca. Przedstawimy to wtedy, kiedy to nie będzie budziło kontrowersji - dodał.