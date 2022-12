Król Karol III myśli, że książę Harry pomagał produkcji "The Crown". Monarcha uważa to za zdradę. Uda mu się powstrzymać syna?

O tym, że Harry maczał palce w scenariuszu do kultowego serialu o rodzinie królewskiej, ma świadczyć dziwna rola Williama oraz informacje o tym, że rodziny książęce informowały o sobie nawzajem media.

Wymowna jest również scena, w której Diana mówi królowej, że udzieliła wywiadu dla BBC, która do złudzenia przypomina sytuację, w której Harry poinformował swoją babcię o tym, że będzie szczerze rozmawiał z Oprah.

"Wiedział, jak szkodliwe było to dla każdego członka rodziny. Jeśli to prawda, to w zasadzie zdrada" - twierdzi informator z Pałacu.