Krótka piłka. Show wokół wyboru selekcjonera musi trwać. Być może aż do 25 stycznia? Dlaczego PZPN nie zagrał nazwiskiem Klinsmanna?

Wygląda więc na to, że przed nami jeszcze kilka - i to zapewne niespodziewanych - zwrotów akcji, mimo iż dotychczas także nie było nudy. Spektakl, który jest wystawiany przed kibicami (i generalnie przed tak zwaną opinią publiczną), niepozbawiony jest nawet elementów kabaretowych. Jak bowiem inaczej określić informację o próbie sondowania w kontekście pracy z reprezentacją Polski Diego Simeone?

Elementy kabaretowe w procesie wyboru trenera

Już na dzień dobry zastanawiające jest przecież pomieszanie systemów walutowych, w jakich przyszło funkcjonować szkoleniowcowi Atletico Madryt, jednemu z najlepiej opłacanych trenerów na świecie, i PZPN. Skoro jednak można było zadzwonić do „ Cholo” z szalonym pytaniem o chęć/Argentyńczyka do Warszawy, to pewnie nikt nie powinien się zdziwić, jeśli w najbliższych dniach z podobną kwestią zmierzą się na przykład Pep Guardiola czy Juergen Klopp...