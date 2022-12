Krótkie wierszyki Jana Brzechwy, które pokocha twoje dziecko. Rymujcie, bawcie się, zapamiętujcie KJ

Krótkie wiersze dla dzieci. Krótkie rymowanki to idealny sposób dla dzieci, aby poćwiczyć swoją pamięć i wzbogacić słownictwo. Wierszyki to świetna metoda nauki. W internecie można znaleźć całe mnóstwo krótkich wierszy dla dzieci. To świetny sposób na spędzenie czasu razem z dzieckiem i dobrą zabawę.