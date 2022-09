Książę George dobrze zna swoją pozycję. Co powiedział swemu koledze?

Książę George jest najstarszym synem księżnej Kate i księcia Williama. To on odziedziczy tron po swoim ojcu i do tej roli przygotowywany jest od urodzenia.

Jak czytamy w książce "The New Royals" autorstwa Katie Nicholl, dzieci książęcej pary dobrze rozumieją, jaką odgrywają rolę w rodzinie królewskiej. Od wczesnego dzieciństwa są przygotowywaniu do obowiązków, które mają wobec monarchii.