Kurator przyjrzy się rodzinie Jakuba Tolaka? Sprawę zgłosił zaniepokojony fan. Co na to aktor? Małgorzata Puzyr

Jakub Tolak podróżuje z rodziną kamperem. Internauta uznał, że nie są to odpowiednie warunki dla małego dziecka. Zgłosił sprawę do sądu rodzinnego Fot. Marcin Obara / Polskapresse

Aktor Jakub Tolak i jego partnerka Zofia Samsel niedawno powitali na świecie córeczkę. Dziewczynka ma pół roku i wraz z rodzicami wyruszyła w podróż kamperem. Jeden z internatów uznał, że nie jest to odpowiednie miejsce dla tak małego dziecka i zgłosił sprawę do sądu rodzinnego. Znany z "Klanu" aktor odniósł się do tych zarzutów.