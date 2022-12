Lech Wałęsa znowu narzeka na brak pieniędzy. Swoją żonę nazywa... "największą pijawą"

Kłopoty finansowe byłego prezydenta

W tym roku również narzeka na brak pieniędzy. To dość zaskakujące, biorąc pod uwagę, że zaledwie kilka miesięcy temu wrócił z wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, podczas którego inkasował bardzo duże kwoty za wykłady i udział w wydarzeniach. W rozmowie z "Super Expressem" Wałęsa mówił wówczas, że zarobił na tym wyjeździe zdecydowanie więcej niż 200 tys., bo tyle "to kościelnemu". - Jak ja pracuję, to pracuję - podkreślał.