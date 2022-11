Legenda polskich szos. 55 lat temu z FSO na Żeraniu wyjechał pierwszy Fiat 125p

Duże fiaty z Polski trafiały nawet do Egiptu i Chin

Włoska licencja na produkcję dużego fiata wygasła w 1983 roku, ale FSO na Żeraniu wytwarzało te auta dalej. Miał wówczas inną nazwę - FSO 1500. Ostatni egzemplarz zjechał z linii montażowej warszawskiej fabryki w 1991 roku. W sumie w czasie niemal 24 lat wyprodukowano w Polsce niemal 1,5 mln sztuk dużego fiata. Pochodzący z polskiej fabryki fiat był nie tylko sprzedawany w kraju, ale także za granicą. Tysiące egzemplarzy trafiło m.in. do Czechosłowacji oraz na Węgry. Eksportowany był także do krajów Zachodu: Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Grecji, Finlandii oraz RFN, czyli Niemiec zachodnich. Duży fiat trafiał też w tysiącach sztuk do Iraku, Chin, Egiptu oraz Kolumbii. Do ZSRR Fiat 125p trafił w liczbie zaledwie kilkudziesięciu sztuk, co wynikało z faktu, że Sowieci mieli swoją Ładę i nie byli zainteresowani polskim autem.