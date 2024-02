Legendarny showman wciąż musi pracować. Eric Idle był zmuszony sprzedać dom

Idle wyznał w mediach społecznościowych, że nadal pisze różne show. Robi to od 1963 roku i jak przyznaje, wiele się przez te 60 lat nauczył. W 2022 roku ogłosił, że pokonał raka trzustki.

- Zaangażowałem się i piszę. To jest to, co robię i co lubię najbardziej. Tworzenie nowego show. Coś, co wydaje mi się zupełnie normalne. Robię to od 1963 roku. Wiele się nauczyłem