Legia poradzi sobie w lidze i pucharach? Ekspert nie ma złudzeń. "Straciła płuca"

Legia w przerwie zimowej sprzedała dwóch podstawowych piłkarzy, Bartosza Slisza i Ernesta Muciego. To zbyt duże osłabienia by skutecznie rywalizować zarówno o mistrzostwo Polski jak i w europejskich pucharach? W czwartek zagra pierwszy mecz w 1/19 Ligi Konferencji z norweskim Molde. To na pewno spore osłabienie. Tracąc Slisza, Legia w pewnym sensie straciła płuca. Był jednym z zawodników, którzy najwięcej biegają w Ekstraklasie, a do tego biegał mądrze. Nie będzie go łatwo zastąpić. Muci jak na nasze warunki był genialnym piłkarzem, pokazywał jakość, która przerastała polską ligę i jego strata będzie również odczuwalna.

Bardzo dobrą rundę jesienną miały Śląsk Wrocław i Jagiellonia Białystok. Te dwa objawienia sezonu będą w stanie utrzymać tak dobrą postawę także na wiosnę?

Jagiellonia zdobywa punkty i przy okazji gra atrakcyjnie, ogląda się ją z przyjemnością. Śląsk również punktuje tyle, że gra pragmatycznie co nie jest niczym złym. Nie jest to jednak zespół, który dominuje i prowadzi grę. W wielu meczach miał sporo szczęścia i wydaje mi się, że to co osiągnął do tej pory jest trochę ponad stan. Teraz Śląsk będzie już inaczej postrzegany, zagra pod większą presją, pytanie czy sobie z tym poradzi i czy trenerowi Jackowi Magierze uda się dodać do drużyny więcej jakości. Jeśli tak, ma szanse co najmniej na zakwalifikowanie się do pucharów.