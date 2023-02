Legia zmniejszy straty i ruszy po mistrzostwo Polski? Kazimierz Węgrzyn specjalnie dla nas: - O Raków w ogóle się nie boję!

Raków Częstochowa znowu zgubił punkty, tym razem remisując bezbramkowo na wyjeździe ze Stalą Mielec. W trzech meczach w 2023 roku co prawda jeszcze nie przegrał, ale zanotował tylko jedna wygraną i dwa remisy, zdobył zaledwie dwie bramki z rywalami, którzy nie uchodzą za faworytów Ekstraklasy. To duży powód do niepokoju pod Jasną Górą?

W Rakowie pewnie inaczej wyobrażali sobie początek roku. Wydaje mi się jednak, że ten zespół zaskoczy, to kwestia jednego udanego meczu. Drużyna z Częstochowy potrafi w momencie niepowodzenia atakować, zepchnąć przeciwnika do defensywy. W spotkaniu ze Stalą Mielec może stuprocentowych okazji do strzelenia gola nie miała, ale widzę w tej drużynie potencjał i energię. Ja o Raków się nie boję.

Jeśli Raków z taką częstotliwością będzie jednak tracił punkty, a rywale będą systematycznie odrabiać straty, to walka o mistrzostwo Polski może być jeszcze bardzo interesująca?

Najważniejszy będzie charakter drużyny. Dla Rakowa pojawia się w tym momencie pewne wyzwanie, ale może to i dobrze. Gdyby ewentualne mistrzostwo kraju przyszło za łatwo, mogliby go w klubie aż tak bardzo nie docenić. Piłkarze z Częstochowy będą się musieli jeszcze namęczyć i walczyć o punkty, które myślę, że wkrótce przyjdą. Gra lidera Ekstraklasy wcale źle nie wygląda, brakuje mu jednak szybkości pod bramką przeciwnika, żeby go oszukać, zwłaszcza gdy rywal często broni się całym zespołem. Raków jest świetny w odbiorze piłki, szybkim ataku i głównie z tego do tej pory zdobywał bramki. Teraz znalazł się w trochę nowej sytuacji, musi grać w ataku pozycyjnym, a brakuje mu póki co takiego napastnika, który na małej przestrzeni mógłby sobie stworzyć dogodną sytuację.