Losowanie Eurojackpot 27.12.2022: wyniki. Które liczby padną? Komu sprzyja szczęście?

Sprawdź wyniki Eurojackpot 27.12.2022

Czy wyniki losowania Eurojackpot 27.12.2022 przyniosą ci radość? Zdarzają się szczęśliwcy, którzy już podczas pierwszej gry zdobywają fortunę. Pamiętaj, że nie jesteś jedyną osobą, która kupiła kupon na dzisiejsze losowanie Eurojackpot (27.12.2022). Może okazać się, że taką samą liczbę trafień ma wiele innych osób, a wtedy pula przeznaczona na nagrody tego stopnia będzie podzielona na więcej osób.

Bez względu na to, czy masz pomysł, co zrobisz z wygraną, pewnie chcesz wiedzieć, czy należy ona do ciebie. Aby się przekonać, możesz odświeżyć tę stronę. Gdy tylko oficjalne wyniki Eurojackpot 27.12.2022 będą dostępne, podamy je również tutaj.

A czekając na dzisiejsze, przypominamy rezultat poprzedniego losowania:

9, 16, 32, 37, 46

+ 7, 12