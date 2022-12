Losowanie Eurojackpot 29.11.2022: wyniki. Jakie numery padły ostatnio? Tym razem udało Ci się wygrać? Redakcja Strefy Biznesu

Jakie liczby padły w losowaniu Eurojackpot we wtorek 29.11.2022? Przekonaj się, czy wygrałeś Totalizator Sportowy

Poznaliśmy rezultat losowania Eurojackpot 29.11.2022. Czy ostatnio szczęście Ci sprzyjało? Miej na uwadze to, że liczba zwycięskich losów jest znikoma. Jeśli los się do Ciebie nie uśmiechnął, potraktuj to jak lekcję. Być może już pora zacząć oszczędzać. Sprawdź liczby, jakie padły w Eurojackpot 29.11.2022.