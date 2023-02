Losowanie LOTTO z 4.02.2023 dzisiaj o 21:40. Poznaj liczby wylosowane w Lotto i Lotto Plus w poprzednim losowaniu Redakcja Strefy Biznesu

Czy 4.02.2023 w Lotto padnie wielka wygrana? Sprawdź wyniki z soboty już wieczorem Gettyimages.com/Getty Images

Wyniki losowania Lotto z 4.02.2023 zostaną ogłoszone dzisiaj wieczorem. Sprawdź, czy dzisiaj Ci się poszczęści? Rezultat losowania Lotto i Lotto Plus przedstawiamy w tym miejscu zawsze we wtorki, w czwartki i w soboty. Jakie numery wylosują dzisiaj? Gdy nadejdzie pora losowania, przeładuj stronę i dowiedz się - zestaw numery wylosowane 4.02.2023 w Lotto i Lotto Plus ze swoim kuponem. Tak upewnisz się, czy wygrałeś.