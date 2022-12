Lotto Ekstra Pensja 30.12.2022. Sprawdź numery wylosowane w Ekstra Pensji

Wylosowane w w piątek, 30.12.2022 w Ekstra Pensji liczby, to: 1, 5, 19, 27, 31 + 1.

Znamy już wyniki losowania Ekstra Pensji , które odbyło się 30.12.2022. Przekonaj się, czy tym razem szczęście się do Ciebie uśmiechnęło i dostaniesz swoją Ekstra Pensję. Tylko pomyśl, co mógłbyś zrobić, gdybyś wylosował zwycięskie liczby w Ekstra Pensji (30.12.2022).

Ekstra Pensja to gra liczbowa prowadzona przez Totalizator Sportowy. Zakłady na pierwsze losowanie mogliśmy zawierać 16 października 2014 roku. Wyniki tego losowania poznaliśmy 19 października 2014.

Ile można wygrać w Ekstrapensji?

Możesz zagrać nawet o 50 tys. złotych miesięcznie, wypłacanych Ci co miesiąc przez 20 lat. Wysokość wybranej pensji zaznaczasz na blankiecie. Pamiętaj, aby zachować kupon z Twoimi zakładami Ekstra Pensji. Jest on nie tylko niezbędny, by sprawdzić wyniki losowania Ekstra Pensji, ale przede wszystkim jest podstawą wypłaty wygranej.