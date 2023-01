LOTTO z 12.01.2023 - wyniki losowania dzisiaj o 21:40. Sprawdź numery wylosowane w Lotto i Lotto Plus w poprzednim losowaniu Redakcja Strefy Biznesu

Losowanie Lotto w czwartek, (12.01.2023). Sprawdź wyniki po 21:40 Totalizator Sportowy

Wyniki Lotto z 12.01.2023 zostaną ogłoszone pod wieczór. Przekonaj się, czy dzisiaj Ci się poszczęści? Rezultat losowania Lotto i Lotto Plus publikujemy na tej stronie zawsze we wtorki, w czwartki i w soboty. Jakie numery wylosują tym razem? Gdy wybije godzina losowania, przeładuj stronę i przekonaj się - porównaj liczby wylosowane 12.01.2023 w Lotto i Lotto Plus z tymi z Twojego kuponu. Dzięki temu sprawdzisz, czy szczęście Ci sprzyja.