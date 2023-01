LOTTO z 17.01.2023 - wyniki dziś o 21:40. Poznaj liczby, jakie padły w Lotto i Lotto Plus w poprzednim losowaniu Redakcja Strefy Biznesu

Czekasz na wyniki Lotto 17.01.2023.Jakie liczby padną dziś (17.01.2023)? Gettyimages.com/Ralf Geithe

Wyniki losowania Lotto z 17.01.2023 zostaną ogłoszone dziś wieczorem. Przekonaj się, czy dzisiaj los się do Ciebie uśmiechnie? Rezultat losowania Lotto i Lotto Plus przedstawiamy na tej stronie w każdy wtorek, czwartek i sobotę. Jakie numery padną dziś wieczorem? Gdy nadejdzie pora losowania, odśwież artykuł i przekonaj się - porównaj liczby wylosowane 17.01.2023 w Lotto i Lotto Plus ze swoim kuponem. Wtedy upewnisz się, czy dzisiaj spełnisz swoje marzenia.