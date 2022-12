LOTTO z 20.12.2022 - wyniki losowania dzisiaj o 21:40. Sprawdź liczby wylosowane w Lotto i Lotto Plus w poprzednim losowaniu

Pula na szóstki w Lotto wynosi minimum dwa miliony złotych. Skąd taka liczba? Lotto to gra kumulacyjna. Jeżeli w danym losowaniu nikt nie trafi szczęśliwej szóstki, pula na tę wygraną przechodzi na kolejne losowanie Lotto.

Czy dzisiaj uda Ci się przewidzieć które liczby zostaną wylosowane? Przekonamy się o tym już dziś 20.12.2022 wieczorem. Szczęśliwe numery z poprzedniego losowania to:

Swoje szanse na wygraną możesz zwiększyć, grając z plusem. Lotto Plus to dodatkowe losowanie miliona złotych, w którym mogą wziąć udział Twoje liczby.

Wyniki Lotto Plus z 20.12.2022

Grasz też w Lotto Plus? My również czekamy na wyniki Lotto Plus 20.12.2022. Tymczasem sprawdź poprzednio wylosowane liczby:

11

13

31

40

42

49

Pozostałe wyniki Lotto

