LOTTO z 7.12.2022 - wyniki. Jakie liczby zostały wylosowane we wtorek, 6.12.2022 w Lotto i Lotto Plus?

Spójrz na liczby na swoim kuponie. Czy przynajmniej trzy z nich pokrywają się z liczbami, które padły w Lotto 6.12.2022? Upewnij się, czy wygrana należy do Ciebie. Zwróć uwagę że szczęśliwe losowania należą do rzadkości. Jeśli mimo to udało Ci się obstawić szczęśliwe liczby w losowaniu 6.12.2022 - gratulujemy!

Wyniki losowania Lotto z 6.12.2022

Losowanie Lotto 6.12.2022 to już historia. Czy tym razem szczęście było po Twojej stronie? Liczby, które padły:

1

13

16

20

36

48

Ile można wygrać w Lotto?

W Lotto pula na „szóstki” jest gwarantowana i wynosi minimum 2 000 000 zł.

Pula na szóstki w Lotto wynosi minimum dwa miliony złotych. Skąd taka liczba? Lotto to gra kumulacyjna. Jeżeli w danym losowaniu nikt nie trafi szczęśliwej szóstki, pula na tę wygraną przechodzi na kolejne losowanie Lotto.