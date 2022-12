LOTTO z 8.12.2022 - wyniki. Lada chwila poznasz numery wylosowane w Lotto i Lotto Plus z 8.12.2022

Pula na szóstki w Lotto wynosi minimum dwa miliony złotych. Skąd taka liczba? Lotto to gra kumulacyjna. Jeżeli w danym losowaniu nikt nie trafi szczęśliwej szóstki, pula na tę wygraną przechodzi na kolejne losowanie Lotto.

Losowanie Lotto 8.12.2022 skończy się niebawem. Czy tym razem Ci się poszczęści? Wylosowane w poprzednim losowaniu liczby to:

Spójrz na liczby na swoim kuponie. Czy przynajmniej trzy z nich pokryją się z liczbami, które zostaną wylosowane w Lotto 8.12.2022? Przekonaj się, czy wygrana należy do Ciebie. Miej jednak na uwadze, że zwycięskie losowania nie zdarzają się zbyt często. Jeśli mimo to uda Ci się obstawić zwycięskie liczby w losowaniu 8.12.2022 - gratulujemy!

Losowanie Lotto przyprawia Cię o szybsze bicie serca? Sprawdź, czy podczas programu na żywo 8.12.2022 padną Twoje numery. Porównaj je i przekonaj się, czy dzięki Lotto Plus zostaniesz lottomilionerem. Oto liczby wylosowane w poprzednim losowaniu:

Swoje szanse na wygraną możesz zwiększyć, grając z plusem. Lotto Plus to dodatkowe losowanie miliona złotych, w którym mogą wziąć udział Twoje liczby.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 21:40. Przebieg losowań Lotto transmitowany jest na żywo w TVP Info i na stronie Lotto . Tam też możesz sprawdzić wyniki losowania, choć dla Twojej wygody wyniki losowania Lotto publikujemy także tutaj.

To, czy w Lotto wylosowane zostały liczby, które skreśliłeś, możesz sprawdzić w artykule powyżej. Pod wynikami losowania Lotto publikujemy także liczby wylosowane w Lotto Plus.

Historia Lotto

Do 1975 roku Lotto nazywało się Toto-Lotek. Do 2009 roku Duży Lotek. Zmianie podlegała jedynie nazwa gry. Zasady Lotto są od 27 stycznia 1957 roku takie same. Wtedy Totalizator Sportowy przeprowadził pierwsze losowanie Lotto. W pierwszym w historii losowaniu Lotto wylosowano liczby 8, 12, 31, 39, 43, 45. W Lotto można grać także przez internet. Usługa jest dostępna od 5 grudnia 2018 roku. Najwyższa kumulacja Lotto miała miejsce 7 maja 2016 roku. Pula na wygrane I stopnia wyniosła wtedy 57 804 715 złotych. W dniu losowania padły trzy wygrane I stopnia.

29 sierpnia 2007 roku szóstkę trafiło aż 9 osób. Padły wtedy liczby 39, 41, 43, 45, 47, 48. Studio Lotto prowadził wtedy Ryszard Rembiszewski.