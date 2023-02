Magdalena Narożna chwali się nową piosenką i odważną stylizacją. Fani zawiedzeni. Porównują utwór do... reklamy majonezu

Magdalena Narożna i odważna stylizacja

Wokalistka zamieściła kawałek backstage'u nagrywania teledysku do nowej, jeszcze nie opublikowanej piosenki "Czułe słowa".

Magdalena Narożna to czołowa postać zespołu Piękni i Młodzi słynącego z muzyki disco polo . Jako najbardziej rozpoznawalna i jedyna kobieca twarz grupy, często pojawia się na pierwszym planie. Tym razem postanowiła podzielić się z fanami na TikToku szczegółami nowego utworu.

Na filmiku możemy obejrzeć Narożną w odważnej, czarnej, bardzo prześwitującej kreacji. Kobieta pozuje do kamery, leżąc na leżaku. Nie to jednak zwróciło największą uwagę fanów.

Piosenka jak reklama majonezu

Jak się okazuje, eksperymentowanie i łączenie języka polskiego z angielskim nie zawsze wychodzi korzystnie. W podłożonym pod nagranie dźwięku słyszymy kawałek nowej piosenki, w której często pomiędzy polskim językiem przewija się angielski fragment "my och my".

Fani od razu wyłapali dwuznaczność śpiewanych szybko słów i na wokalistę spadła fala krytyki. Wielu z nich uważa, że brzmi on jak... reklama majonezu. Chodzi o nawiązanie do reklamy, w której nie żyjący już Krzysztof Kowalewski śpiewa "majo majo" w nawiązaniu do piosenki Mappetów.