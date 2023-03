"Magia Nagości". Uczestnik zaliczył wpadkę. Musiał opuścić studio, żeby ochłonąć. Co się wydarzyło na planie? Damian Kelman

Na planie "Magii nagości" dochodzi do różnych dziwnych sytuacji. Raz jeden z uczestników został poproszony o opuszczenie studia - dlaczego? Screen z YouTube / naked attraction official

"Magia nagości" to kontrowersyjny program, który dotarł również do Polski. Zdarza się, że podczas nagrywania dochodzi do różnych niezręcznych sytuacji. Prowadząca zdradziła, że raz produkcja była zmuszona wyprosić uczestnika ze studia. O co poszło?