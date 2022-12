Małgorzata Kożuchowska wróci do "M jak Miłość". To będzie świąteczna niespodzianka w serialu

Kożuchowska wraca do "M jak Miłość". Kogo jeszcze zobaczymy w tym odcinku?

Według doniesień dziennika "Fakt", Małgorzata Kożuchowska ponownie pojawi się w serialu i to już niedługo. Jej postać powróci podczas bożonarodzeniowych wspominków.

Jak się okazuje w świątecznym odcinku zobaczymy również Małgosię Mostowiak graną przez Joannę Koroniewską. Co ciekawe ta bohaterka nie zginęła, ale scenarzyści wysłali ją za ocean, gdzie najpierw trafiła do sekty, a potem na leczenie do szpitala psychiatrycznego.