Marcin Oleksy: Zapytałem, czy będę żył [WIDEO]

Marcin Oleksy otrzymał Nagrodę Puskasa na gali FIFA The Best w Paryżu. Polak z Warty Poznań został doceniony za bramkę zdobytą nożycami. To pierwszy w historii laureat wywodzący się z amp futbolu, dyscypliny uprawianej przez zawodników po amputacji kończyny. Nogę stracił w wypadku w 2010 roku na Szosie Kisielińskiej w Zielonej Górze podczas prac drogowych. W pewnym momencie jednego z robotników potrącił 81-letni kierowca malucha. Poszkodowanym okazał się 23-letni Marcin Oleksy, były bramkarz czwartoligowej Korony Kożuchów, wychowanek Arki Nowa Sól. Kilka miesięcy wcześniej wcześniej zawiesił buty na kołku, by skupić się na pracy.