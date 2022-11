Marina Łuczenko nagrała utwór na mundial 2022. Refren do "This Is the Moment" napisał... Wojciech Szczęsny

Jak powstał utwór na mundial?

- Jesteśmy razem już 10 lat, to jest bardzo ważny element naszego życiu. Ile pracy trzeba włożyć przez całe życie, żeby w takim wydarzeniu wziąć udział. To też dla mnie wielkie emocje, w związku z tym, że to mogą być ostatnie mistrzostwa dla mojego męża. Już takiej kadry nie będzie. Postanowiłam zrobić coś, w czym czuję się dobra i mocna, napisałam piosenkę mundialową, zagrzewającą naszych kibiców do wspierania kadry i żeby piłkarze wiedzieli, że mają nasze wsparcie - powiedziała w programie.

Okazuje się, że spory wkład w kawałek wniósł jej mąż. Wojciech Szczęsny jest autorem tekstu refrenu "This Is the Moment"

- To wyszło bardzo spontanicznie, raz już napisał tekst do piosenki na moją poprzednią płytę. (...) Stworzyliśmy tekst, ale brakowało nam refrenu, a że Wojtek świetnie mówi po angielsku, to zadzwoniłam do niego i zapytałam, czy dałby radę coś wymyślić. Wcześniej było już "this is the moment", a po 15 min wysłał mi gotowy refren - przyznała.