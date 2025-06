Maurizio Sarri wraca do Lazio. Rok temu sam podał się do dymisji Damian Świderski

Rok temu, w marcu 2024 podawał się do dymisji, a w poniedziałek 2025 roku, Maurizio Sarri wrócił do Rzymu i ponownie objął Lazio. W latach 2015-2018 prowadził w Napoli reprezentantów Polski Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika. Trenował też Chelsea i to on spopularyzował system z wahadłami, który wielu trenerów uznało za system gwarantujący trofea i zwycięstwa, szybko się rozczarowując.