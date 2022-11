MŚ 2022. Andrzej "Bobo" Bobowski po raz dwunasty leci na mundial. Kim jest "król polskich kibiców"?

Bobowski często wraca pamięcią do mundialu w 1974 roku w RFN, na który nie pojechał, bo wyprawa do Niemiec przerosła jego możliwości finansowe.

Jak nie jedziesz, to wreszcie będziemy mieli kolorowy telewizor - powiedziała moja żona Teresa. I tak przez całe mistrzostwa nasze mieszkanie w bloku, o przepraszam - w apartamentowcu, jak to się dzisiaj określa takie locum, przekształciło się w salon piłkarski, do którego ściągali nagminnie sąsiedzi - opowiada Bobowski.