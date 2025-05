Msze święte i procesje na Boże Ciało 2025 online. Gdzie można zobaczyć transmisje?

Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która obchodzona jest w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego. W Kościele katolickim jest to uroczystość liturgiczna upamiętniająca Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Jest to święto nakazane. W Polsce uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa towarzyszy procesja z Najświętszym Sakramentem po ulicach danej parafii. Na drodze procesji tworzone są ołtarze, przy których zatrzymują się wierni. Wtedy czytane są fragmenty czterech Ewangelii, które są związane z Eucharystią.

Boże Ciało jest świętem nakazanym. Oznacza to, że wierni Kościoła katolickiego są zobowiązani do uczestnictwa w nabożeństwach w tym dniu. Jeśli jednak nie możemy brać udziału w uroczystościach, to dobrym rozwiązaniem będzie posłuchanie transmisji mszy w radiu, obejrzenia procesji w telewizji lub w internecie. Boże Ciało jest dniem wolnym od pracy.