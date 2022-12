Msze święte na Nowy Rok w telewizji i online. Godziny i informacje o transmisjach mszy na uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 1.01.2023

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi jest obchodzone 1 stycznia i wypada w Nowy Rok. Jest to to święto maryjne obchodzone w Kościele katolickim. To święto związane jest z dogmatem Kościoła o Bożym Macierzyństwie Maryi. Ten dogmat został dołączony do kanonu Kościoła na soborze w Efezie w 431 roku.

1 stycznia, czyli Nowy Rok, jest dniem wolnym od pracy oraz świętem nakazanym ze względu na uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Oznacza to, że wierni Kościoła katolickiego są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej w tym dniu. Jeżeli jednak nie mamy możliwości uczestnictwa w nabożeństwie w tym dniu to możemy go posłuchać w radiu lub obejrzeć ją w telewizji.

Msze święte noworoczne w telewizji. Gdzie oglądać mszę świętą 1.01.2023 r.?

Transmisja mszy świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w TVP1 : godzina 7:00

: godzina Transmisja mszy świętej ze Świątyni Opatrzności Bożej w Polsat News : godzina 9:00

: godzina Transmisja mszy świętej z Bazyliki św. Piotra w Watykanie w TV Trwam: godzina 10:00

Msze święte z okazji uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki w radiu. O której godzinie rozpocznie się audycja 1.01.2023 r.?

Transmisja mszy świętej z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie w Programie 1 Polskiego Radia: godzina 9:00

Przekażcie te informacje w swoich rodzinach, dajcie znać osobom starszym, pomóżcie im, jeśli nie potrafią sami uruchomić takiej transmisji. Jeśli trzeba pożyczcie laptop, czy tablet. biskup Jan Tyrawa

Msze święte na Nowy Rok online 2023. Gdzie oglądać transmisję mszy świętej online 1.01.2023 r.?

Oto lista miejsc, w których będziesz mógł obejrzeć transmisję mszy świętej online z okazji uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki.