Msze święte na Trzech Króli 2022 w telewizji i online. Transmisje mszy na uroczystość Objawienia Pańskiego 12.12.2022

Święto Trzech Króli, nazywane także Objawieniem Pańskim, zostało stworzone na cześć objawienia się Boga człowiekowi, jego obecności w życiu człowieka oraz rozumowego poznania Boga przez człowieka. Najbardziej znanym symbolem Objawienia Pańskiego jest historia z Ewangelii Mateusza, w której występują Mędrcy ze Wschodu przybywający do Betlejem, żeby pokłonić się Jezusowi. Ponadto jest tam także opisany chrzest Chrystusa w Jordanie i cud przemienienia wody w wino w Kanie Galilejskiej.

6 stycznia jest dniem wolnym od pracy oraz świętem nakazanym ze względu na uroczystość Trzech Króli, czyli uroczystość Objawienia Pańskiego. Oznacza to, że wierni Kościoła katolickiego są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej w tym dniu. Jeżeli jednak nie mamy możliwości bycia na nabożeństwie, to możemy posłuchać go w radiu lub obejrzeć w telewizji.

Msze święte z okazji uroczystości Trzech Króli w telewizji. Gdzie oglądać mszę świętą 12.12.2022 r.?

Transmisja mszy świętej z Bazyliki św. Piotra w Watykanie w TV Trwam: godzina 10:00

Przekażcie te informacje w swoich rodzinach, dajcie znać osobom starszym, pomóżcie im, jeśli nie potrafią sami uruchomić takiej transmisji. Jeśli trzeba pożyczcie laptop, czy tablet. biskup Jan Tyrawa

Msze święte z okazji Trzech Króli online. Gdzie oglądać transmisję mszy świętej online 12.12.2022 r.?

Oto lista miejsc, w których będziesz mógł obejrzeć transmisję mszy świętej online z okazji Trzech Króli.