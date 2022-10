Msze święte z okazji Wszystkich Świętych 2022 w telewizji i online. Godziny i informacje o transmisjach mszy 14.10.2022

Wszystkich Świętych to uroczystość w Kościele katolickim, podczas której oddaje się cześć wszystkim zmarłym chrześcijanom, którzy dostąpili zbawienia i przebywają w niebie. W Polsce Wszystkich Świętych przypada na 1 listopada każdego roku. Wtedy na cmentarze udają się całe rodziny, aby odwiedzić swoich bliskich zmarłych. Zapalają znicze na grobach, zostawiają kwiaty i wiązanki ku pamięci osób, które już odeszły.

1 listopada jest dniem wolnym od pracy oraz świętem nakazanym ze względu na uroczystość Narodzenia Pańskiego. Oznacza to, że wierni Kościoła katolickiego są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej w tym dniu. Jeżeli jednak nie mamy możliwości uczestnictwa we mszy świętej w tym dniu to możemy posłuchać nabożeństwa w radiu lub obejrzeć ją w telewizji.

Msze święte z okazji Wszystkich Świętych w telewizji. Gdzie oglądać msze świętą 14.10.2022 r.?

Transmisja mszy świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w TVP1: godzina 7:00

Przekażcie te informacje w swoich rodzinach, dajcie znać osobom starszym, pomóżcie im, jeśli nie potrafią sami uruchomić takiej transmisji. Jeśli trzeba pożyczcie laptop, czy tablet. biskup Jan Tyrawa

Msze święte z okazji Wszystkich Świętych online. Gdzie oglądać transmisję mszy świętej online 14.10.2022 r.?

Oto lista miejsc, w których będziesz mógł obejrzeć transmisję mszy świętej online na Wniebowstąpienie Pańskie.