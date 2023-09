Oznakowanie miodu na nowych zasadach

Taka konstrukcja wyżej przytoczonych przepisów prawa umożliwia niewskazywanie na etykiecie kraju pochodzenia i niewiele mówi konsumentowi o pochodzeniu danego miodu. Powyższe określenia w praktyce pozbawiają konsumenta prawa do informacji o państwie pochodzenia miodu. Sytuacja taka powoduje możliwość ukrycia państwa lub państw pochodzenia miodów importowanych z krajów trzecich niespełniających norm UE, które to zjawiska osłabiają europejską produkcję miodu oraz narusza podstawowe zasady równej konkurencji, zauważono w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Inne kraje też uściśliły przepisy

Zmiany szykowane przez resort mają więc uściślić kwestie oznakowania. Na podobne rozwiązanie zdecydowały się już m.in. Włochy, Węgry oraz Francja. Przewidziano też okres przejściowy, co pozwoli przedsiębiorcom dostosowanie się do nowego prawa. Miód w opakowaniach oznakowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z dotychczasowymi przepisami przed wejściem w życie nowego rozporządzenia będzie mógł pozostawać w obrocie do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia nowych przepisów.