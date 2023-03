Najnowsze tweety policji z 25.03.2023. Sprawdź, co ważnego się dzieje

W styczniu asp. szt. Mirosławowi Marczykowi „stuknęło” 40 lat służby w Policji. Od początku do dziś w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.👮 Życzymy dalszej wytrwałości 💪 https://t.co/JunQkmK47H

Minionej doby 👮👮‍♀️ @PolskaPolicja interweniowali 17218 razy. Zatrzymaliśmy 633 sprawców przestępstw, w tym 263 kierowców po alkoholu. W ręce mundurowych wpadło 556 poszukiwanych. Na drogach doszło do 48 wypadków, w których zginęły 3 osoby, a 50 zostało rannych. #PomagamyiChronimy https://t.co/jgN2WCWSGE

Telefon komórkowy przejmuje coraz więcej funkcji innych urządzeń co sprawia, że ciężko się z nim rozstać nawet w samochodzie, co stanowi zagrożenie bezpieczeństwa. Dlatego Policja wspólnie z partnerami prowadzi ogólnopolską akcję „Łapki” na kierownicę.☝️ https://t.co/t4eMXF3ysT https://t.co/DibeVapUT7

RT @CSIRT_KNF: @BankPekaoSA Poniżej zrzut ekranu z fałszywej strony, za pomocą której przestępcy wyłudzają dane do logowania. Zachowajcie c…

Historia nastolatki poruszyła policjantów. Kupili jej nowy rower. Dla niej był to jedyny środek transportu, by dostac sie do oddalonej o kilkanascie kilometrów szkoly. Dziewczyna bez względu na porę roku i pogodę codziennie pokonywała ta samą trasę.

https://t.co/eeDQBm7xUh